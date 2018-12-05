Sason'da karla mücadele toplantısı yapıldı

Batman'ın Sason İlçe Kaymakamlığında yapılan toplantıda karla mücadele kapsamında alınacak tedbirler ve yapılacak faaliyetler görüşüldü.

İlçenin dağlık olması ve kış ayları boyunca köy yollarının açık tutulması için alınması gereken tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda konuşan Kaymakam Abdullah Özadalı, “İlçemiz iklim ve yükseltiden dolayı yoğun kar yağışı alan bir konumdadır. İlçemiz köy ve mezraların yoğun olarak yüksek kesimlerde bulunduğu ve dağlık olduğundan karla mücadele kış boyu etkin bir şekilde devam edecek olup, herhangi bir aksaklığa mahal verilmeyecektir. Olumsuz durumların yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almakta olan İlçe Şantiye Şefliği Ekipleri, kar yağışı süresince çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerdir” dedi.

İlçe Kaymakamlığında kaymakam Abdullah Özadalı başkanlığında yapılan toplantıya, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Serdar Şahin, İlçe Özel İdare Müdürü Cuma Aydın ve Şantiye Şefi Fikret Kılıç katıldı.