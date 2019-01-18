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Sason'da karne heyecanı

Batman’ın Sason ilçesinde 7 bin 400 öğrenci, birinci dönem karnesini alarak 15 günlük tatiline başladı.

Batman'ın Sason ilçesinde 7 bin 400 öğrenci, birinci dönem karnesini alarak 15 günlük tatiline başladı.


Öğrencilerin karne heyecanına Cumhuriyet İlkokulunda ortak olan İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, Sason genelinde bulunan 124 okulda 7 bin 400 öğrencinin karne almasıyla 2018-2019 eğitim öğretim yılı ilk döneminin sona erdiğini söyledi. Kaymakam Özadalı, "Öğrencilerimizden yarıyıl tatilinde bol bol gezerek güzel bir tatil yapmalarını ve soğuk havalardan kendilerini korumalarını istedik. Umarım 15 günlük tatili eğlenerek geçirip ikinci döneme daha dinç gelecekler" dedi.

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