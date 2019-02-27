İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sason'da Kılıçdaroğlu için dev kazanlar kuruldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu karşılamaya hazırlanan Batman’ın Sason İlçe Belediyesi tarafından, 10 bin kişilik yemek için 30’dan fazla kazan kuruldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılamaya hazırlanan Batman'ın Sason İlçe Belediyesi tarafından, 10 bin kişilik yemek için 30'dan fazla kazan kuruldu.


Tarihinde ilk defa bir partinin genel başkanının ziyaret edeceği Batman'ın Sason ilçesinde yoğun hazırlıklar yapıldı. Güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı ilçede, Sason Belediye Başkanlığı tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu onuruna verilecek 10 bin kişilik yemek için 30'dan fazla et kazanı odun ateşinin üzerine konuldu.


Kılıçdaroğlu, Sason'da vatandaşlarla bir araya gelerek seçim çalışmalarını yürütecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.