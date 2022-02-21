İhlas Haber Ajansı

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Sason'da komandolar gururla Suriye'ye uğurlandı

Batman’da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonlarına katılacak komandolar, Sason ilçesinde düzenlenen törenin ardından gururla Suriye’nin El Bab bölgesine gönderildi.

Batman'da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonlarına katılacak komandolar, Sason ilçesinde düzenlenen törenin ardından gururla Suriye'nin El Bab bölgesine gönderildi.


Suriye'de görev alacak askerler için Sason Komando Tabur Komutanlığı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Hür Kışlasında tören düzenlendi. Ailelerinin de katıldığı törenin ardından komandolar, Suriye'de terörden temizlenen El-Bab ilçesine dualarla uğurlandı. Aileleriyle vedalaşan askerler, duygu dolu anlar yaşadı. Mehmetçik, yaklaşık 3 ay görevlendirildikleri bölgede kalacak. Aileleri, çocukları ve yakınlarıyla kucaklaşarak vedalaşan komandolar, otobüslerle, Suriye'ye gönderildi.

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