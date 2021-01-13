Sason'da korona virüs nedeniyle kapanan kurslar tekrar açıldı

Batman'ın Sason ilçesinde İŞKUR desteğiyle Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan ve korona virüs salgını nedeniyle eğitimlerine ara verilen kurslar, yeniden açıldı.

Sason ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR işbirliğinde ÇATOM, ADEM ve HEM'de 7 farklı alanda açılan kurslarda eğitimlere, korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilmişti. Alınan yoğun tedbirlerle birlikte eğitimlerin tekrar açıldığını belirten Sason ÇATOM sorumlusu Muhsine Bozkurt, kursların açılmasıyla birlikte kursiyerlerin yeniden merkezlerinde eğitim göreceğini söyledi. Sosyal mesafenin korunması için gerekli özenin gösterildiğini, kursiyer ve personelin ateş ölçer ile takibinin yapıldığını, maske, sıvı sabun, el antiseptiğinin kurslarda bulundurulduğunu ifade eden Bozkurt, kursiyerlerin ve personelin tedbirlere uygun şekilde kurslara devam ettiğini sözlerine ekledi.