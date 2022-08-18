Sason'da köy içleri kilitli parke ile döşendi

Batman'ın Sason ilçesinde köy içleri kilitli parke taşı ile döşenerek şehir görünümüne kavuşturuldu.

Sason Köylere Hizmet Götürme Birliğince, 2022 yılı KÖYDES programı bünyesinde Acar köyü ve çevre köylerinde köy içi kilitli parke taşı döşenmesiyle köylerin sokakları adeta şehir görünümüne kavuştu. Köylerde yaşayan vatandaşlar yapılan hizmetlerden memnun. Acar köyünde yapımı tamamlanan kilitli parke taşı döşemelerini yerinde inceleyen Kaymakam Murat Mete'yi köy girişinde karşılayan köylüler, köylerine parke taşı döşenmesiyle köylerinin şehir görünümüne kavuştuğunu belirterek, yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.