Sason'da köy yolları asfaltlanıyor

Batman'ın Sason ilçesinde Özel İdare ekipleri tarafından bozulan köy yollarını onarma ve asfaltlama çalışmaları başlatıldı.

Sason'da Özel İdare ekipleri tarafından bazı köy yollarında üst yapı çalışmalarına başlandı. Yapılan çalışmalar kapsamında Derince grup köy yolu, Dörtbölük grup köy yolu ile Gürgenli köyü yolunda başlatılan asfaltlama ve yama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Kış mevsimine girmeden çalışmaların bitirilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, başlatılan çalışma kapsamında bütün köy yollarında hasar gören yerlerde asfaltlama ve yama çalışmaları yapılacağını söyledi.