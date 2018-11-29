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Sason'da Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

Batman’ın Sason ilçesinde 2018 yılı Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde 2018 yılı Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı.


Kaymakam Abdullah Özadalı başkanlığında Anadolu Lisesi Konferans salonunda yapılan toplantıda, 2018 yılı içerisinde ilçede yapılan faaliyetler ve 2019 da yapılması planlanan projeler ele alındı. Kaymakam Abdullah Özadalı, İlçe Jandarma Asayiş Bölük Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, İlçe Emniyet Amiri Komiser Mehmet Murat Sudagezer, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Serdar Şahin ile 86 köy ve mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıda, açılış konuşmasını yapan Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Serdar Şahin, 2018 yılı içerisinde ilçede yapılan çalışmalar ile ilgili hazırladığı sunumu yaptı. Kaymakam Abdullah Özadalı, bütün köylerde 2018 yılı içerisinde önemli çalışmaların yapıldığını vurgulayarak, hizmetlerin 2019 yılı içerisinde de artarak devam edeceğini söyledi. Toplantıda muhtarların taleplerini de dinleyen Kaymakam Abdullah Özadalı, gündeme gelen talep ve sorunların ilgili makamlara iletilmesi ve çözüme kavuşması yönünde gerekli girişimlerin yapılacağını ifade etti.

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