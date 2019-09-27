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Sason'da köylerini ziyaret eden kaymakamı, asker selamıyla karşıladılar

Batman’ın Sason ilçesinde köy ziyaretleri kapsamımda Topluca köyünü ziyaret eden Kaymakam Abdullah Özadalı’ya yoğun ilgi gösteren köyün çocukları, büyükleriyle birlikte asker selamıyla kaymakamı karşıladı.

Batman'ın Sason ilçesinde köy ziyaretleri kapsamımda Topluca köyünü ziyaret eden Kaymakam Abdullah Özadalı'ya yoğun ilgi gösteren köyün çocukları, büyükleriyle birlikte asker selamıyla kaymakamı karşıladı.


Topluca köyünde çocukların selamlı karşılamasına duyarsız kalmayan Kaymakam Abdullah Özadalı, çocuklarla tek tek ilgilenerek sohbet etti. Çocukların sıcak karşılamasının ardından köyde bir takım temaslarda bulunan Kaymakam Özadalı, vatandaşların taleplerini dinledi. Ziyaretleri kapsamında köylerde tespit ettiği sorunların çözüme kavuşturulması için gerekenin yapılacağını belirten Kaymakam Abdullah Özadalı, asıl amacının Sason'a bağlı köylere hizmeti en iyi ve en kaliteli şekilde götürmek olduğunu söyledi. Kaymakam Özadlı, “Köy ziyaretlerimiz esnasında amacımız sizlerin sorunlarını dinlemek, yine bu sorunlara yerinde sizlerle birlikte konuşarak çözümler bulmaktır. Bu vesile ile ziyaret ettiğimiz bütün muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza katılımları ve misafirperverlikleri için çok teşekkür ederim” dedi.


Köy ziyaretinde Kaymakam Özadlı'ya Jandarma Asayiş Bölük Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, 7. Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı İsmet Demirgürelli, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer, İlçe Müftüsü Süleyman Baran ve İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Kurnaz eşlik etti.

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