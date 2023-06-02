Sason'da lise öğrencilerinin yılsonu sergisine yoğun ilgi

Batman'ın Sason ilçesinde Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan yılsonu resim ve sanat sergisi ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Anadolu Lisesine ait bahçede sergilenen eserler İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, ilçedeki sivil toplum kuruluşları, okul müdürleri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler tarafından ilgiyle incelendi.

Sergide 200'ün üzerinde eserin sanat sevenlerin ilgisine sunulduğunu belirten okul müdürü Yavuz Dal, "Öğrencilerimiz tarafından geride bıraktığımız bir yıl boyunca yapılan resim ve sanat eserlerini bu sergimizde ziyaretçilerin beğenine sunduk. Oldukça kalabalık geçen bu sergimizin amaçlarından biri öğrencilerimize ülkemizi daha iyi tanıtmak, onlara yaparak öğrenmeyi göstermek ve coğrafyanın somut bir halde öğrencilerin zihinlerine yerleştirilmesini sağlamaktır. Bu projemizde öğrencilerimizin yaptığı çeşitli eserleri sergiledik. Öğrencilerimiz arasında bir rekabet oluşturmak ve onların azimlerini artırmak içinde kendi aramızda en iyi eser yarışması da düzenledik. Oldukça güzel esreler ortaya çıktı. Öğrencilerimizi ve bu projede emeği geçen öğretmenlerimizi kutluyorum" dedi.