Sason'da minik öğrencilere temel trafik eğitimi verildi

Batman'ın Sason ilçesinde polis trafik ekipleri tarafından anaokulu öğrencilerine temel trafik eğitimi verildi.

İlçedeki ana okullarında temel trafik hakkında minik öğrencileri bilgilendiren polis trafik ekibi, eğitimde yol ve çevre, trafikte insanların oynadığı roller, araca binme-inme kuralları, araç içerisinde uyulması gereken temel kurallar, araç içerisinde küçüklerin arkada oturmalarının gerekliliği, ışıkların ne anlam taşıdıkları, okul servis aracına binerken ve inerken dikkat edilmesi gereken kurallar öğrencilere aktarıldı. Öte yandan minik öğrencilerin trafik polislerine sorular yönelterek meraklarını giderdiği eğitimin sonunda ekipler tarafından minik öğrencilere, oyuncak ve trafik eğitim materyalları hediye edildi.