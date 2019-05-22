Sason'da miniklerin yıl sonu sergisine yoğun ilgi

Batman'ın Sason ilçesinde Çilek Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde yıl içerisinde yaptıkları çalışmaları sergiledi.

Çilek Anaokulu bahçesinde açılan sergide, minik öğrencilerin birinci ve ikinci dönem özenle hazırladıkları resimler ve atık materyallerden yaptıkları çeşitli çalışmalar sergilendi. Minik öğrencilerin ilk sergi heyecanına ortak olan öğrenci velileri, sergiyi gezerek miniklere övgü yağdırdı. Yapılan sergide sergilenen resim ve etkinliklerin beğenilmesi öğrencilerin kendine olan güvenlerini artırdığını dile getiren Çilek Anaokulu Müdürü Ayter Gürses, "Okul öncesi eğitimin çocuklarımızın gelişimi açısından önemli olduğu her durumda kanıtlanmıştır. Anaokulu sayesinde öğrencilerimiz eğitim hayatına daha güçlü adım atacaktır. Velilerin ve öğretmenlerin bu çalışmalarından dolayı öğrencilerimizle gururlanmaları önemlidir. Bu güzel etkinlikte emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.

Miniklerin yaptığı resimlerin çok güzel olduğunu ifade eden velilerden Cuma Aktaş da, "Çocuklarımızın bu yaşta bu derecede güzel etkinliklere imza atması bizleri son derecede gururlandırmıştır. Emeği geçen bütün öğretmenler çok teşekkür ediyorum" dedi.

250'den fazla resmin yer aldığı sergiye kurum amirleri ve öğretmenlerin yanı sıra çok sayıda vatandaş ve öğrenci velisi katıldı.