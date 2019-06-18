Sason'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Batman'ın Sason ilçesinde, Mısır'da çıkarıldığı mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için öğle namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sason Merkez Camii'nde kılınan namaz öncesi konuşan İlçe Müftüsü Süleyman Baran, Muhammed Mursi'nin Mısır halkı tarafından seçilmiş meşru Cumhurbaşkanı olmasına rağmen İslam dinine hizmet ettiği için devrildiğini söyledi. Baran, "Muhammed Mursi ülkesinde bulunan vatandaşlar tarafından seçilen bir Cumhurbaşkanı olmasına rağmen din düşmanı Sisi tarafından kendisine komplo düzenlenerek devrilmiştir. Mısır halkı Çumhurbaşkanına sahip çıkmadı ve yalnız bırakmıştır. İslam aleminde birlik ve beraberlik ruhu olmadığı sürece din düşmanları cesaret bulacaktır. Son gününe kadar gaddar Sisi hükumetine direnerek devleti ve İslam dini için şehadete yürüyen Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası Mursi için dualar edildi.