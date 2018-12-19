Sason'da öğrenciler futsalla tanıştı

Batman'ın Sason ilçesinde öğrenciler, yapılan okullar arası turnuvada futsalla tanıştı.

Sason'da ilk defa düzenlenen futsal turnuvasına 18 takım katıldı. Erkekler ve kızlar kategorisinde oynanan turnuvanın sonunda erkeklerde Yücebağ Posta Ortaokulu, kızlarda ise Yücebağ İMKB Ortaokulu şampiyon oldu. Sason Spor Salonunda oynana final maçını izleyen Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, sporun çocukların ve gençlerin beden ve ruh sağlığına önemli katkı sağladığını söyledi. Sporun insanların sosyalleşmesi açısından da önemli olduğunu belirten Özadalı, Kaymakamlık olarak sanat, kültür ve sportif aktivitelere her zaman destek vereceklerini aktardı.

Turnuvanın sonunda dereceye giren takımlara Kaymakam Özadalı tarafından kupaları verildi.