Sason'da öğrenciler için sıra gecesi düzenlendi

Batman'ın Sason İlçesi Yatılı Bölge Ortaokulu pansiyonunda kalan öğrenciler için “Sıra Gecesi” düzenlendi.

Öğretmenler tarafından ortaokul öğrencileri için hazırlanan gecede çiğköfteyle ve bağlama eşliğinde ezgiler söylendi, yöresel oyunlar oynandı. Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik pansiyonda kalan öğrencileri yalnız bırakmadı. Okul Müdürü Veysi Bozkurt, “Okulumuz pansiyonunda kalan öğrencilerimizin derslerinde motive olup başarılarını artırmak için böyle bir gece hazırladık. Hazır bulunan misafirlerin hayatlarından bazı örnekler vererek öğrencilerin de gelecekte ne yapmak istedikleri konusu üzerine aile ortamında fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca öğrencilerimizde kültürel değerleri yaşatma, sosyal yönlerini geliştirip milletine ve devletine bağlı iyi bireyler yetiştirmek gayesiyle bu tür etkinlikleri yapmaya çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanımızın 2023 Vizyonunda da amaçladığı sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri etkin bir şekilde kullanarak öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlamak istiyoruz” dedi.