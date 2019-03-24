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Sason'da öğrencilerden zeka küpü etkinliği

Batman’ın Sason ilçesi İstiklal İlkokulu’nda öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları çeşitli zeka küpü oyunlarını okul koridorunda açtıkları stantlarda tanıttı.

Batman'ın Sason ilçesi İstiklal İlkokulu'nda öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları çeşitli zeka küpü oyunlarını okul koridorunda açtıkları stantlarda tanıttı.


Zeka oyunları standında bulunan 32 zeka oyununa yaklaşık 2 ay boyunca hazırlık yaptıklarını belirten İstiklal İlkokulu Türkçe öğretmeni Mehmet Okkalı, yapılan oyunların öğrencilerin öğrenme ve okula gitme arzusunu artırdığını söyledi. Okkalı, "Eğlenceli zeka oyunlarıyla beyin egzersizleri yapıp, kendimizi geliştirdik, eğlendik ve sosyalleştik. Zeka oyunları ile cevherler değerli mücevherlere dönüştü. Zeka oyunları ile çocuklarımızın gelişmelerine yapacağımız her katkı bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır. Toplam 32 oyun öğrendik. Bu oyunlar bireysel, ikili ve grupla oynanıyor. Bu oyunların en büyük yararı zekayı aktif tutarak öğrenmeyi kolaylaştırmaktır. Öğrencilere planlı hareket etme becerisi kazandırır. Öngörüyü güçlendiriyor, çözüm üretme ve çok yönlü düşünme yeteneğini geliştiriyor. Başarısızlıklarda yılmamayı ve tekrar denemeyi öğretiyor. Kuralları anlamayı ve öğrenmeyi sağlıyor. Sistemli düşünme alışkanlığını kazandırıyor. Boş vakitlerin hem eğlenme hem de öğrenme ile geçmesini sağladık” dedi.

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