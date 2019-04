Sason'da öğretmenler, meslektaşlarının öldürülmesine tepki gösterdi

Batman'ın Sason ilçesinde bir araya gelen öğretmenler, Gebze'de öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen öğretmen Necmeddin Kuyucu olayına tepki gösterdi.

Sason Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan öğretmenler, yakalarına öğrencisi tarafından bıçaklanması sonucu öldürülen Necmeddin öğretmenin fotoğraflarını asarak, ellerinde 'Eğitimciye şiddete dur de' pankartları taşıyıp sloganlar attı.

Meydanda toplanan öğretmenler adına basın açıklaması yapan Sason Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Selahaddin Özkan, “Bizler bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum diyen bir teslimiyetin tecelli ettiği toplumuz. Bizler hem dini değerlerinde öğreteni kutsal sayan hem de milli önderlerine öğretmen kimliğini yakıştıran bir toplumuz. Maalesef ki son dönemde yaşananlar bizim toplumumuza hiç yakışmayacak vicdanlarda derin yaralar açacak eğitimi ve eğitimciyi değersizleştirecek gelişmelerdir. 661 yılında 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' diyen Hz. Ali'den milenyum çağı 2019 yılında öğretmenini 3 kez bıçaklayıp katlederek geride 2 yetim evlat ve bir de acılı eş bırakan öğrenci cahilliğine bizi taşıyan sebepleri köküne kadar araştırmalı ve irdelemeliyiz. Çocuklarımızın bilinç altlarına şiddet aşılayan ve maalesef çocuklarımızın kötü birer şekilde kendilerine örnek aldığı mafyavari tiplemelerin televizyon programlarına önlemler alınmalıdır. Bir toplumun öğretmenlerine kastetmek o toplumun geleceğine balta vurmaktır. Bu olaylar öğretmenlerimizi okullarda açık hedef yapmakta ve öğretmen toplumda gitgide değersizleşmektedir. Öğrencilerini evlat sayan ve onlar için hiç bir fedakarlıktan kaçınmayan onları canımıza can kanımıza kan gören öğretmenler olarak artık yeter diyoruz. Artık bu şiddet vakalarını sonlandıracak tedbirler alınsın istiyoruz. Öğretmenlik meslek kanunu bu husus göz önünde bulundurularak bir an önce hazırlanmalı ve hayata geçirilmelidir. Çocuklarımızı umudumuzu ve geleceğimizi teslim ettiğimiz öğretmenlerimiz her bakımdan korunmalı ve mağdur edilmemelidir. Toplum olarak şunun farkına varmalıyız ki eğitim ailede başlar, çocuklarınızın geleceği için telaşlanmak yerine önce iyi insan olmayı öğretmeliyiz. Hayatımıza dokunan öğretmenlerin hayatlarını karartmayalım. Biz gelecek nesillerin emanet edildiği ve cumhuriyeti yükseltecek olan gençleri topluma, hayata hazırlayan öğretmenler olarak, sevgiden yanayız, sevgiden tarafız. Biz şiddetin karşısında gülle bekleyen topluma sevgi tohumları ekmeye çalışan eğitimciler olarak diyoruz ki Necmettin hocamız ölümsüzdür. Çünkü Necmettin hocalar maddeye bağlı bedenler değil, maneviyata bağlı fikirlerdir. Hiç bir şiddet vakası sevgiden iyilikten yana olan fikirlerimizi değiştiremeyecektir. Biz canımız avucumuzda da olsa da iyiyi doğruyu ve güzeli öğretmeye devam edeceğiz" dedi.

Açıklamanın ardından bütün şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okuyan öğretmenler, sorunsuz bir şeklide dağıldı.