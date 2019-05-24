Sason'da 'okul dışarıda günü' etkinliği

Batman'ın Sason ilçesi Alparslan Anaokulunda velilerin de katılımıyla okul dışarıda günü etkinliği düzenlendi.

Alparslan Anaokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Okul dışarıda günü etkinliği kapsamında velilerin katılımıyla çocuklarla birlikte açık havada unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları oynadıklarını belirten Alparslan Anaokulu Müdürü Elif Belge, "Çocukların açık havada bulunmalarının onların büyüme ve gelişmesinin önemi hakkında vurgu yapmak amacıyla okulda veliler ve çocuklar bir araya gelerek okul dışarıda gününü kutladık. Okul dışarıda gününde dünyanın dört bir yanından binlerce okul sınıflarını açık havaya taşır ve derslerini oyun yoluyla işler. Açık havada öğrenim çocukların sağlığını iyileştirir, öğrenme ile arasındaki ilişkiyi güçlendirir ve çevreleriyle daha kuvvetli bağlar kurmalarını sağlar. Oyun oynamak yalnızca dayanıklılık, ekip çalışması gibi kritik yaşam becerilerini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda çocukların çocukluklarından zevk almalarının merkezinde yer alır. Çünkü oyun, çocuğun en öncelikli uğraşıdır. Bizlerde bu etkinliğimizi yaparken velilerimizde davet ederek unutulmaya yüz tutan geleneksel oyunlarımızı öğrencilerimize öğreterek beraber oynadık. Öğrencilerimiz mutlu olurken bizlerde mutlu olduk" dedi.