İhlas Haber Ajansı

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Sason'da okullar 1 gün tatil edildi

Batman’ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.


Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki bütün resmi ve özel eğitim kurumlarında 15 Mart Salı günü eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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