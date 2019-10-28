Sason'da okullar arası Cumhuriyet Koşusu düzelendi

Batman'ın Sason ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında okullar arası Cumhuriyet Koşusu düzenlendi.

İlçe girişinde bulunan Zafer Mahallesi tabur köprüsünde başlayan Cumhuriyet Koşusu, merkez köprüsü önünde son buldu. Küçük erkekler, küçük kızlar, yıldız erkekler, yıldız kızlar, genç erkekler ve genç kızlar kategorilerinde yapılan koşuya ilçedeki okullardan 56 kız, 88 erkek olmak üzere toplamda 144 öğrenci katıldı. Büyük çekişmeye sahne olan koşuda dereceye giren öğrencilere, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle yarın düzenlenecek törende ilçe protokolü tarafından madalyaları takdim edilecek.