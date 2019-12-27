Sason'da okullar arası masa tenisi turnuvası

Batman'ın Sason ilçesinde İlçe Kaymakamlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ortaokullar arası masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Sason Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün ilçe spor salonunda düzenlediği masa tenisi turnuvasına 18 takım katıldı. Sason gençlerinin sportif faaliyetlere yönelmelerine önem verdiklerini belirten Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eşref Çelik, "Çok sayıda motor beceriyi aynı anda geliştiren masa tenisi, sporcuların diğer spor dallarına olan yatkınlıklarını da artırmasına katkısı olmasından dolayı 13-15 yaşlarında olan gençlerin katıldığı ortaokullar arası masa tenisi turnuvasını düzenledik. Gençlere faydalı olabilecek her türlü spor dalında faaliyetlerine devam edeceğiz” dedi.