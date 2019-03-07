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Sason'da okullar arası voleybol turnuvası finalleri yapıldı

Batman’ın Sason ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü’nün organize ettiği ortaokullar arası kızlar ve erkekler voleybol turnuvası yapılan final maçları ile sona erdi.

Batman'ın Sason ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nün organize ettiği ortaokullar arası kızlar ve erkekler voleybol turnuvası yapılan final maçları ile sona erdi.


Sason spor salonunda düzenlenen turnuvaya erkekler kategorisinde 10, kızlar kategorisinde 10 ortaokul takımı olmak üzere toplamda 20 takım katıldı. Turnuvada erkekler kategorisinde finalde İstiklal Ortaokulu'nu elemeyi başaran Yücebağ Posta Ortaokulu şampiyon olurken, kızlar kategorisinde ise final maçında Yatılı Bölge Ortaokulu kız takımını eleyen Yücebağ İMKB Ortaokulu kız takımı şampiyon oldu.


Final maçlarının ardından düzenlenen kupa törenine katılan İlçe Jandarma Asayiş Bölük Komutanı Muhammet Topal, 7. Jandarma Tabur Komutanı Mehmet Kahya, ilçe hakimi Murat Mustafa Yüksel ve Gençlik ve Spor Müdürü Eşref Çelik turnuvaya katılan bütün takımları kutlayarak, dereceye giren takımlara kupalarını verdi.

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