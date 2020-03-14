Sason'da okulların tatil edilmesiyle dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı

Batman'ın Sason ilçesinde okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı.

İlçedeki tüm okullarda elle temas edilen bütün alanlar eğitim dışındaki zamanlarda özel dezenfektanlarla temizleniyor. Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra öğrenciler, veliler ve öğretmenlere virüslerden nasıl korunacağına dair bilgilendirmeler yapılıyor. Koronavirüse karşı okullarda 2 aşamalı dezenfeksiyon uygulaması başlatıldığını belirten ilçenin en kalabalık okulu olan Yunus Emre İlkokulu Müdürü İrfan Altun, "Kaymakamlığımızın talimatıyla okulumuzda dezenfekte çalışmalarını başlattık. Tüm sınıflarımızda dezenfekte çalışmaları yapıldı, yapılmaya devam edecek. Velilerimiz bu anlamda rahat olsun. Okul idaresi olarak kaymakamlığımızdan verilen talimatlar doğrultusunda bütün öğrencilerimize hijyen, temizlik ve sağlıklı beslenme ile ilgili gerekli bütün bilgiler aktarılmıştır. Sason'da yaşayan bütün öğrenci velilerimiz rahat olsunlar, çocukları emin ellerde. İnşallah biz de onlara sağlıklı bir ortam sağlayacağız. Okullarımızda korona virüsüne karşı iki aşamalı çalışma yapılmaktadır. İlk etapta genel temizlik yapıldı ve ardından da dezenfekte çalışması yapıldı. Yine sınıflarımızda öğrencilerimizin kullanacağı malzemelerle ilgili bir çalışma başlattık. Çocuklarımıza virüse karşı alınacak önlemler kapsamında bilgilendirme yaptık. İnşallah bu virüs bizlere ulaşmadan atlatılmış olur” dedi.