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Sason'da onarılmayan cadde ve sokaklar köstebek yuvasına döndü

Batman’ın Sason ilçesinde bir önceki dönem Belediye Başkanı Cuma Uçar tarafından yapılan cadde ve sokaklar kaderine terk edilince bakımsızlıktan adeta köstebek yuvasına döndü.

Batman'ın Sason ilçesinde bir önceki dönem Belediye Başkanı Cuma Uçar tarafından yapılan cadde ve sokaklar kaderine terk edilince bakımsızlıktan adeta köstebek yuvasına döndü.


Kapı önlerinin çamurdan geçilemez bir hal aldığını ve mağdur olduklarını dile getiren Aşağı Mahallesi sakinleri, sorunlarına çözüm bulamıyor. Durumu defalarca belediyeye bildirmelerine rağmen yollarının bir yıldır bozuk olduğu gibi bırakıldığını aktaran mahalleliler, mahalleye araçların girmekte sıkıntı yaşadığını belirterek yaşanan duruma tepki gösterdi. İlçenin en büyük mahallesi konumunda olan Aşağı Mahallede yaşayan mahalle sakinleri, köstebek yuvasına dönen mahallenin cadde ve sokakların bir an önce onarılmasını istiyor.

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