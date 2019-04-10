Sason'da Polis Haftası etkinlikleri

Batman'ın Sason İlçe Emniyet Amirliği tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yılı münasebetiyle kutlama programı düzenlendi.

Yağmur nedeniyle çelenk sunumunun yapılamadığı program, Yunus Emre konferans salonunda düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma Sason İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Mehmet Murat Sudagezer tarafından yapıldı. Türkiye'nin huzur ve güvenliği, kamu düzeninin korunması ve devamının sağlanması için canla çalıştıklarını belirten Sudagezer, emniyet hizmetlerinin herkes tarafından ulaşılabilir olmasının ilk hedefleri arasında olduğunu söyledi.

Programda Polis Haftası münasebetiyle düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri, Kaymakam Abdullah Özadalı, Belediye Başkanı Muzaffer Aslan ve Garnizon Komutan Binbaşı Muhammed Topal tarafından verildi.

Daha sonra İlçe Emniyet Amirliği'nde Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer'i makamında ziyaret ederek tebrik eden Şehit Yakınları Dernek Başkanı Mutalip Çelik ile dernek üyeleri, Sudagezer'e plaket takdim etti.