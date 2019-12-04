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Sason'da polis mahalleleri dolaşarak vatandaşların sorunlarını dinliyor

Batman’ın Sason İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer, ekibiyle birlikte mahalle mahalle dolaşarak, vatandaşlarla toplantılar yapıp sorunlarını dinliyor.

Batman'ın Sason İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer, ekibiyle birlikte mahalle mahalle dolaşarak, vatandaşlarla toplantılar yapıp sorunlarını dinliyor.


Mahalle toplantıları kapsamında ilçeye bağlı Emek Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Sason İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer, tespit ettikleri sorunları ilgili kurumlara bildirerek sorunların çözümü noktasında kurum yetkilileriyle görüşeceklerini belirtti. Amaçlarının ilçedeki huzuru, güveni artırmak ve vatandaşların polisiyle kaynaşmasını sağlamak olduğunu ifade eden Sudagezer, “Her hafta başka bir mahalleye muhtarıyla konuşarak uygun gördükleri bir yerde mahalle sakinleriyle bir araya gelerek mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleme fırsatı buluyoruz. Vatandaşların bizlere ilettikleri sorunları tespit ederek ilgili kurumlarla paylaşıyoruz. Mahalle toplantılarında vatandaşların sadece sorunlarını dinlemekle kalmıyor, çözümü hakkında da fikir alışverişinde bulunuyoruz. Yaptığımız bu toplantılarla vatandaşlarımız ile aramızda kopukluk olmasını da engellediğimizi düşünüyorum. Vatandaşlarımızın daha kolay ve daha güvenilir bir şekilde bizlere ulaşmasını da sağlıyoruz” dedi.


Yapılan toplantılardan memnun olduklarını belirten Emek Mahalle Muhtarı Celal Çetinkaya'da “Vatandaşlarımızın, özelikle bayanlarımızın bu toplantılarda sorunlarını yetkililere iletme fırsatı yakaladığını görüyoruz. İlçe Emniyet Amirimizin her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinlemesi bizleri de çok memnun ediyor. Yıllarca bazı örgütler bölgede güvenlik güçlerimizi vatandaştan uzak tutmak için her türlü oyunu oynadı. Artık bu oyunlar geride kaldı. Vatandaşın polisine, askerine olan güveni her geçen gün aratarak devam ettiğini görüyoruz. İlçe Emniyet Amirimize ve ekibine bizlere gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Emek mahallesinde bulunan bir kıraathanede yapılan toplantıya Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer, mahalle Muhtarı Celal Çetinkaya ve çok sayda polis ile vatandaş katıldı.

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