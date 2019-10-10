Sason'da polis, motosikletini ehliyetsiz kullanmayan gence kask hediye etti

Batman'ın Sason ilçesinde polisler, babasının aldığı motosikleti çok sevdiği halde ehliyetsiz kullanmayan gence ehliyetini verdikten sonra kask hediye etti.

Sason'da Mahmut Aydar isimli genç, babasından kendisine motosiklet almasını istedi. Oğlunun isteğini kırmayan baba, motosikleti alarak Aydar'a verdi. Çok sevdiği halde ehliyetsiz olduğu için motosiklete binmeyen Aydar, hemen kursa yazıldı. Ehliyetini aldığını öğrenen Aydar'ın polis ekipleri tarafından motosikleti ile amirliğe gelmesi istendi. Hemen amirliğe giden Aydar'a polisler, örnek davranışından dolayı kask hediye etti.

Sason İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer, örnek davranışından dolayı gence teşekkür etti. Sudagezer, "Babasının kendisine hediye olarak aldığı motosikleti ehliyetsiz bir şekilde kullanmayıp üzün süre evde saklayarak sürücü kursuna yazılarak A2 sınıfı ehliyeti almaya hak kazanan Mahmut Aydar'a bu örnek davranışından dolayı Trafik Denetleme Büro Amirliğimiz tarafındankask hediye edildi. Genç kardeşimize kazasız ve sağlıklı sürüşler temenni ederim" dedi.

Kendisine hediye edilen kaskını takan Mahmut Aydar, motoruna binerek trafiğe çıktı.