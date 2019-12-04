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Sason'da sağanak yağışlar heyelana yol açtı

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan yağışların ardından oluşan heyelan nedeniyle kapanan köy yolları, yapılan çalışmayla tekrar ulaşıma açıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan yağışların ardından oluşan heyelan nedeniyle kapanan köy yolları, yapılan çalışmayla tekrar ulaşıma açıldı.


Sason'da etkili olan yağış nedeniyle köy yollarındaki bazı noktalarda heyelan meydana geldi. İlçeye bağlı Çakırpınar ile Kaleyolu köy yolu, heyelandan dolayı kapandı. Yolları kapanan köylülerin durumu ilçe kaymakamlığına bildirmesinin ardından çalışma başlatan İlçe Özel İdare şantiye ekipleri kapanan köy yolunu tekrar ulaşıma açtı.

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