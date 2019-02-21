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Sason'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Batman’ın Sason ilçesinde seçim sürecinde ve seçim gününde alınması gereken tedbirlerin konuşulduğu seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde seçim sürecinde ve seçim gününde alınması gereken tedbirlerin konuşulduğu seçim güvenliği toplantısı yapıldı.


Kaymakamlık toplantı salonunda Kaymakam Abdullah Özadalı başkanlığında yapılan toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammet Topal, İlçe Emniyet Amir Mehmet Murat Sudagezer, Tabur Komutanı Mehmet Kahya, siyasi parti temsilcileri ve belediye başkan adayları katıldı. Toplantıda 31 Mart Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerin ilçede huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi, seçmenin sandığa güvenli şekilde giderek hür iradesi ile oyunu kullanması, seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası alınacak tedbirler görüşüldü. Ayrıca siyasi partilerin yapacakları çalışmalarda güvenlik tedbirlerinin alınması, seçim irtibat bürolarının güvenliğinin sağlanması ve siyasi partilerin seçim yasakları konularına riayet etmesi karara bağlandı.

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