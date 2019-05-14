Sason'da şehit yakınları ve gaziler iftarda bir araya geldi

Batman'ın Sason ilçesinde kaymakamlık tarafından şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği verildi.

Sason Öğretmenevi bahçesinde verilen iftar yemeğine İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, Belediye Başkanı Muzaffer Aslan, İlçe Müftüsü Süleyman Baran, Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Mutalip Çelik, kamu kurumlarının amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

İlçe Müftüsü Süleyman Baran'ın Kur'an-ı Kerim'in tilaveti okumasıyla başlayan iftar programının devamında hep birlikte dualar edildi. Yaptığı duada Ramazan ayının ümmetin birlik, beraberlik ve kardeşliğine vesile olmasını temenni eden Müftü Süleyman Baran, ülkenin birlik ve beraberliği uğruna şehit olan bütün şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, verilen yemeğin yeryüzündeki bütün mazlumların kurtuluşuna vesile olması dileğinde bulundu.

Verilen yemekte Kaymakam Özadalı ile bir araya gelen Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Mutalip Çelik, katılım sağlayan bütün şehit aileleri ve gaziler adına Kaymakam Özadalı'ya teşekkür etti.