Sason'da selden kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Batman'ın Sason ilçesinde şiddetli yağışın ardından oluşan sel ve heyelan sebebiyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.

Sason ilçesinde Dörtbölük, İncesu, Kaleyolu, Dikbayır, Bayramlar ve Çakırpınar köylerine ulaşımı sağlayan yollarda, dün öğle saatlerinde etkili olan yoğun yağış nedeniyle sel ve heyelan meydana geldi.

Tarım arazilerinin zarar gördüğü ve köy yollarının kapandığı yağışlarda, bazı köy yolları üzerinde bulunan köprülerde de hasar oluştu. Yoğun yağışlarda yolları ulaşıma kapanan köylülerin haber vermesi üzerine İl Özel İdaresine bağlı ilçe şantiye ekipleri, köy yollarını temizleme ve tekrar ulaşıma açma çalışmaları başlattı.