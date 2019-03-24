Sason'da sirk gösterisine yoğun ilgi

Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen Sirk ve Sokak Sanatları Festivali çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü.

GAP İdaresi, UNICEF, Mardin Gençlik ve Kültür Derneği ile Mardin Gençlik ve Kültür Evi'nin desteklediği proje kapsamında, ilçe kapalı spor salonunda stantlar açılarak, çeşitli gösteriler sergilendi. Çocukların veli ve öğretmenleri eşliğinde yoğun ilgi gösterdiği sirkte gösteriler düzenlendi.

Öğrencilerin etkinliğe büyük ilgi gösterdiğini ifade eden proje koordinatörü Gültekin Çelik, "Çalışmaları UNICEF, GAP İdaresi Başkanlığı, Mardin Gençlik ve Kültür Derneği ile Mardin Kültür Gençlik Evi'nin ortak bir projesi olarak yürütüyoruz. Türkiye ve Suriyeli çocukların sosyal uyumu projesi olarak hayata geçirildi ve bu proje kapsamında il il dolaşıp çocuklara sirk eğitimleri veriyoruz. Bunları ilçelerde de yapıyoruz. Projenin amacı Türkiyeli ve Suriyeli çocukların sosyal uyumunu gerçekleştirebilmek ve sosyal alanda, sosyal yaşamda bu çocukların kendi aralarında farklılıkların giderilmesi sağlamaktır" dedi.

Programı izleyen çocuklar da etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.