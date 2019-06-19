Sason'da tayini çıkan savcı ve tabur komutanı onuruna yemek verildi

Batman'ın Sason ilçesinde tayin nedeniyle ilçeden ayrılacak olan Cumhuriyet Başsavcısı Emre Öksüz ve Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Kahya onuruna veda yemeği verildi.

Bir tesiste düzenlenen yemeğe Kaymakam Abdullah Özadalı, Belediye Başkan Vekili Kemalettin Bozkurt, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer, cumhuriyet savcısı Abidin Yücesan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Yemeğin ardından Kaymakam Özadalı, binbaşı Kahya'ya hediye ve plaket takdim etti. Kaymakam Özadalı, Kahya'ya ilçede görev yaptığı süre boyunca, terörle mücadelede gösterdiği üstün gayretlerinden dolayı teşekkür etti, yeni görevinde de başarı diledi.

Daha sonra Cumhuriyet Başsavcısı Öksüz'e plaket ve hediyesini takdim eden Kaymakam Özadalı, "İlçemizde görev yaptığınız süre boyunca her konuda adaletin tecellisi için göstermiş olduğunuz üstün gayretlerinizden ve beyefendi kişiliğinizden dolayı teşekkür eder, yeni görev yerinizde başarılar dilerim" dedi.