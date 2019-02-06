Sason'da üretim çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor

Batman'ın Sason İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, ilçede çilek ve bal üretiminin yanında alternatif ürünlerin de üretilmesi için Meslek Yüksekokulu'nda görevli personellerle toplantı gerçekleştirdi.

Kaymakamlık binasında düzenlenen toplantıya Kaymakam Özadalı'nın yanı sıra Sason Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Hakan Karakaya, yüksekokulda görevli hocalar ve kamu kurum müdürleri katıldı. Toplantıda katılımcılar, hünnap, Trabzon hurması, badem, yer fıstığı yetiştiriciliği ile mantar üretim tesisi ve topraksız tarım konularında sunum yaptı. Alternatif projelere ek olarak ilçe açısından değerli olan Sason balı ve Sason çileği üretiminin geliştirilmesi ve işlenmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantının sonunda Sason çileğinin geleceği için sadece yeni tarım alanları oluşturulmasının yeterli olmayacağı, çilek reçeli, çilek sirkesi, kurutulmuş çilek gibi alternatif ürünlerin üretimi ve propolis, arı sütü, polen, bal mumu, arı zehri gibi bal dışındaki arı ürünlerinin üretimi konularında da çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.