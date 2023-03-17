İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sason'da velilere 'ailede iletişim ve ahlaki gelişim' eğitimi verildi

Batman’ın Sason ilçesinde öğrenci velilerine ’ailede iletişim ve ahlaki gelişim’ eğitimi verildi.

Batman'ın Sason ilçesinde öğrenci velilerine 'ailede iletişim ve ahlaki gelişim' eğitimi verildi.


Sason Anadolu Lisesi toplantı salonunda Rehber Öğretmen Fatih Özmen tarafından öğrenci velilerine yönelik düzenlenen eğitimde, 'aile içinde iletişimin önemi', 'iletişim engelleri', 'iletişimde dikkat edilmesi gereken unsurlar', 'yaşanılan dönemin özellikleri ve ihtiyaçları', 'olumlu anne ve baba tutumları', 'iletişimde kullanılacak dil ve çocukların gelişim dönemleri', 'ahlaki gelişimde ailenin rolü', 'sosyal medya ve etkileri' konularında velilere bilgi verildi. Çok sayıda velinin katıldığı eğitimde ayrıca, çocukların depremden ve deprem psikolojisinden en az etkilenmeleri konusunda önerilerde bulunuldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.