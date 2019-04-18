Sason'da yağışlar sel ve heyelana neden oldu

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan şiddetli yağışın ardından sel ve heyelan meydana geldi.

Sason'da etkili olan yağışların akşam saatlerinde şiddetini artırmasının ardından meydana gelen sel ve heyelan ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle oluşan heyelan Derince grup köy yolu ile Kaşyayla köyü grup yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. 30'dan fazla köyün ulaşımının sağlandığı grup köy yolları ilçe özel idaresi şantiye ekiplerinin yoğun çabalarının ardından kısmi olarak ulaşıma açıldı. İlçe merkezinde de dolu ile sağanak sonucu vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı mahallelerde yollardaki taş ve su birikintisi ulaşımı aksattı. İş yeri sahipleri, dükkanlarına su girmemesi için yoğun çaba sarf etti. İlçe özel idaresi şantiye ekiplerinin köy yollarındaki çalışmaları devam ediyor.