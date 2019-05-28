Sason'da yapılan referandum sonucunda 2 köy, mahalle oldu

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Ergünü ile Boğazkapı köyleri, yapılan referandumun ardından ilçe merkezine mahalle olarak bağlandı.

Ergünü köy okulunda kurulan sandıkta köylerinin durumunu oylayan 224 seçmenden 155'i sandığa gitti. Yapılan sayımın ardından kullanılan 155 oydan 152 si evet, 1 oy hayır, 2 oy ise geçersiz sayıldı. Boğazkapı'da ise, köy okulunda kurulan sandıkta 166 seçmenden 117'si sandık başına gitti. Kullanılan oylardan 74'ü evet, 43 oy ise hayır oldu. Yapılan referandumun ardından köylerinin artık mahalle statüsü kazandığını belirten Ergünü köyü muhtarı Turan Işık, “Köylerimizin mahalle olarak ilçe merkezine bağlanması için başta bir önceki dönem muhtarımız ve ilçe kaymakamımız Abdullah Özadalı olmak üzere oylamaya katılan bütün seçmenlerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Artık köy muhtarı değil, mahalle muhtarı olarak görevime devam edeceğim” dedi.