Sason'da yılın ilk çilek hasadı başladı

Batman'ın Sason ilçesinde devletin sağladığı yüzde 70 hibeyle ekilen çilek tarlalarında yılın ilk hasadı yapıldı.

Tütüne alternatif olarak 2011 yılında devlet desteği ile ilçede ekimine başlanan ve her geçen yıl ilçede yaygınlaştırılan Sason çileği ilk mahsulünün hasadına başlanmasıyla tezgahlarda satışına başlandı. İlçede organik olarak yetiştirilen rengiyle göze hitap eden, kokusuyla da iştah kabartan meşhur Sason çileği tezgahlarda şuanda 1 kilogramı 7 TL'den, kasa halinde ise 25 TL'den satılıyor. Özellikle Batman yolu üzerindeki köylerde yaşayan vatandaşların önemli geçim kaynakları arasında olan Sason çileğinin, 8 ay boyunca üretimi devam etmesi bekleniyor. Kış ayları ve ilkbahardaki yağışların şiddetli geçmesinin ardından gecikmeli olarak ilk mahsullerini aldıklarını belirten çilek yetiştiricilerinden Hidayet Erdem, "İlk hasadımız olduğu için şimdilik 1 kilogramını 7 TL'den satıyoruz. Daha sonra mahsulümüz artığında zamanla fiyatını daha aşağıya çekeceğiz. Şimdilik çileği bölgemiz Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde satışa sunuyoruz. İlerleyen zamanda mahsulün artmasıyla yurt dışına ihraç etmeyi düşünüyoruz. Burası Sason ilçesine bağlı Demetevler köyü. Bu köy daha önce tütün ekimiyle uğraşıyordu. Şimdi ise çilek yetiştiriciliği ile uğraşıyoruz. Sason'da bu bölgede, Batman istikametindeki bütün köylerde çilek yetiştiriciliği ile uğraşılıyor. Daha önceki yıllarda 1 Mayısta çilek hasadı başlardı. Bu yıl yağışlardan dolayı çilek hasadı geç başladı. Ayrıca aşırı yağışlar ile beraber çileklerde hastalıklarda oluştu. Ürünümüzde geç çıktı. Daha önce tütüne alternatif olarak bu bölgede deneme amacıyla çilek üretimine başladık. Birkaç ailenin denemesi sonucunda yüksek kar getirmesi ve devletin yüzde 70, yüzde 80 hibe sağlamasının ardından bölgede çilek üreticiliğini yaygınlaştırdık. Şimdilik sadece yurt içinde satış yapıyoruz. İlerleyen zamanda yurt dışına göndermeyi hedefliyoruz. Köylerimizde soğuk hava depoları olmadığı için uzun süre muhafaza edemiyoruz. Soğuk hava depoları yapılırsa üretimi daha da artırabiliriz” dedi.

Organik çilek yetiştirmeye çalıştıklarını belirten Faysal Erdem'de “İlk etapta ilçede Çilekli köyünde çilek ekimine başlandı. Bizlerde verimli olduğunu gördük ve ekmeye başladık. Çileğin iyi yönleri çoktur fakat hastalıklar yüzünden zorlukları da var. Biz organik çilek yetiştirmeye çalışıyoruz. Daha önce tütün ekiyorduk. Tütün yasaklandıktan sonra çilek üretimine geçtik. Çileğin zorluğu var ama güzellikleri de çok. En azından kendi tarlalarımızda kendi işimizde çalışıyoruz” dedi.