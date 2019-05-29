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Sason'daki Sevek Deresi doğa turizmine kazandırılacak

Batman’ın Sason ilçesinde bulunan doğa harikası Sevek Deresi, Dile Kalkınma Ajansı’nın desteği ile doğa turizmine kazandırılacak.

Batman'ın Sason ilçesinde bulunan doğa harikası Sevek Deresi, Dile Kalkınma Ajansı'nın desteği ile doğa turizmine kazandırılacak.


Sevek Deresi'nde incelemelerde bulunan Kaymakam Abdullah Özadalı, Belediye Başkanı Muzaffer Arslan, peyzaj mimarları ve elektrik mühendisleri ile birlikte projeyle ilgili yapılacak çalışmaları yerinde inceledi. Kaymakam Özadalı, çalışmaların hızlandırılması için görevlilere talimat verdi.

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