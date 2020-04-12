Sasonlu çocuklar polislerin haftasını kutladı

Batman'ın Sason ilçesinde çocuklar, asker selamı verip Polis Haftası'nı kutladı.

Sason'da çocuklar, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında anne ve babalarına video çektirip polislerin haftasını kutladı. İlçeye bağlı Gürgenli, Dereköy ve Topluca köylerinde şehit aileleri ve gazi çocukları, kardeşleri ile birlikte pankart hazırlayıp asker selamı vererek Polis Haftası'nı kutladı. Çocukların Polis Haftası ile ilgili mesajı izleyenleri duygulandırdı.