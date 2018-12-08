Sason'un 50 yıllık içme suyu sorunu çözülüyor

Batman'ın Sason İlçe Belediye Başkanı Cuma Uçar, ilçede başlatılan içme suyu isale hattı yenileme çalışmaları sonucunda ilçenin 50 yılık su sorununun çözüleceğini belirtti.

Mevcut su hattı borularının eski olmaları nedeni ile gelen suyun yarısının yolda kaybolduğunu belirten Sason Belediye Başkanı Cuma Uçar, başlattıkları çalışmanın sonunda ilçenin 50 yıllık su sorununu çözeceklerini söyledi. Başkan Uçar, "Eski su boruları su sızdırıyor ve yetersizdi. Üstelik borular Derince grup köy yoluna döşendiği için özel idare ekipleri yolda çalışma yapamıyordu. Su ilçemizin kanayan yarası haline gelmeye başlamıştı. Su isale hattı çalışmalarımızı bir olumsuzluk yaşanmazsa önümüzdeki yılın mart aynda bitirmeyi hedefliyoruz. Bu yeni su isale çalışmalarımız sayesinde ilçemizin 50 yıllık su sorununun çözüleceğine inanıyorum" dedi.