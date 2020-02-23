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Sason'un en ücra köyünün yolu 30 saatlik çalışmayla ulaşıma açıldı

Batman’ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Muş sınırındaki en ücra köy olan Bayramlar köyünün yolu, 30 saatlik çalışmayla ulaşıma açıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Muş sınırındaki en ücra köy olan Bayramlar köyünün yolu, 30 saatlik çalışmayla ulaşıma açıldı.


Batman'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı. Batman'ın Sason ilçesine bağlı 48 köy yolunun ulaşıma açıldığını belirten Sason Köylere Hizmet Götürme Birliği şantiye şefi Fikret Kılıç, 20 gün boyunca yürüttükleri çalışmalarla 200 kilometrelik köy yolu ağının ulaşıma açtıklarını söyledi. Bazı köy yollarında kar kalınlığının 2 metreyi geçtiğini ifade eden Kılıç, "İlçemizde etkili olan kar yağışı ve yağışların ardından yola düşen heyelanlar nedeniyle mesai saatleri gözetmeksizin köylerde yaşayan vatandaşların yolunu açık tutmak için ekiplerimiz sürekli çalışmalarına devem etti. İlçemize en uzak köy olan Bayramlar köy yolu da 30 saatlik çalışmayla ulaşıma açıldı. Bayramlar köy yolunda bazı yerlerde kar kalınlığının 2 metreyi geçtiğini gördük. Bazı yerlerde sadece 10 metre yol alabilmek için 2 saatten fazla çalışmak zorunda kaldık. İlçemizde yaşanabilecek her türlü yol kapanmalarına karşı ekiplerimizi sürekli hazır halde bekletiyoruz. Vatandaşlarımızın ulaşımını sağlamak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.

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