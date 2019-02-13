Sattığı kar küreleriyle sokak hayvanlarına mama aldı

Batman'da 4. sınıf öğrencisi Nehir Seçkin, sokak hayvanları için kendi eliyle yaptığı kar kürelerini satarak Batman Belediyesi Hayvan Barınağı'nda kalan sokak hayvanları için yaklaşık 100 kilo yaş ve kuru mama aldı.

Sokak hayvanlarının aç kalmaması için böyle bir projeye başlayan Nehir Seçkin'in projesine annesi Tülin Seçkin ve babası Resul Seçkin de destek verdi. Toplamda yapılan 50 kar küresini satarak yaklaşık 100 kilo kuru ve yaş mama aldıklarını söylene Tülin Seçkin, “Çok mutluyuz. Projemizin bu şekilde gitmesi, Nehir'in bunu düşünüp yapması ve bu şekilde sonuçlanması bizi çok mutlu etti. Devam edeceğiz, destek bekliyoruz. Okullardan, öğrencilerden, çocuklardan. Çocukların yaptığı bir proje ve çocukların yapabileceği bir proje. O yüzden inşallah devam edilir. Biz burada yaptık, elimizdekileri sattık 50 tane. İnşallah devamı gelir diye düşünüyorum. Yaklaşık 100'ya yakın kuru ve yaş mama olmak üzere yetişken ve yavru kedi maması getirdik. Güzel oldu” dedi.

"Çok mutluyuz, mamalar köpeklere ulaştı"

Hayata geçirdiği proje ile sokak hayvanları için aldıkları mamaları teslim etmeye gelen Nehir Seçkin, “Çok mutluyuz. Elimizdeki tüm mamalar köpeklere ulaştı. Hepsi çok rahat. Projemize destek verdiğiniz için çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.