Savunma sanayisindeki yenilikler Batmanlı çocukların ilham kaynağı oldu

Son yılarda savunma sanayisinin ürettiği yerli ve milli teknolojik çalışmalar, Batman'da köy okulundaki çocukların atık malzemelerden yaptığı çalışmaların ilham kaynağı oldu. Yücebağ Ortaokulu öğrencileri, atık malzemelerden oluşan eserlerini yıl sonu sergisinde görücüye çıkarttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi dahilinde farkındalık oluşturan Yücebağ Ortaokulu öğrencileri, atık malzemelerden yaptığı yerli ve milli, savunma sanayi ürünlerinin maketleri, tabloları ve çeşitli süs eşyalarından oluşan çalışmaları davetlilerin beğenisine sundu.

Okulda düzenlenen yılsonu sergisinde, okul öğrencileri tarafından toplanan artık kağıtlar, kablolar ve benzeri materyallerden oluşan malzemelerin birer sanat eserine çevrildiğini belirten Sason İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, köy okulunda son iki yılda benzer çalışmaların yapıldığını söyledi.

Bu köy okulunun kırsalda olup özelikle dönem sonlarında Yücebağ şenlikleri adı altında benzer çalışmalar yürütmekte olduğunu ifade eden Bozkurt, "Bu çalışmalar dahilinde müzik şenlikleri, resim ve sanat sergisi, çeşitli sportif faaliyetler ve benzer sosyal projelere yer veriliyor. Bu günde okulumuzun öğrencileri tarafında atık malzemelerin geri dönüşüme kazandırılmasının hedeflendiği, çevre kirliliğine dikkat çekmek için yapılan tabloların ve çeşitli resimlerin yer aldığı bir resim ve sanaat sergisi düzenlendi. Bu sergide usta ressamları ve sanatçıları aratmayan birbirinden güzel esreler sergilendi. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

“Öğrencilerimiz savunma sanayinde üretilen silahlardan ilham aldı”

Okulda yıl boyunca öğrencilerin çalışmalarına rehberlik ederek yapılan eserlerde destek sağlayan okulun görsel sanatlar öğretmeni Ümit Tangül, yapılan çalışmalarda öğrencilerinin son yıllarda yapılan savunma sistemindeki yeniliklerden esinlendiğini söyledi.