Sayaçlar jandarma nezaretinde takıldı

Batman'a bağlı Balpınar beldesinde elektrik sayaçları, jandarma ekiplerinin nezaretinde takıldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaçak elektrik tüketimini azaltmak için Dilce Elektrik Anonim Şirketi tarafından yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Batman'a bağlı Balpınar beldesinde 25 Temmuz 2018 tarihinde DEDAŞ ekipleri beldede çalışma yürütmek istemiş ancak belde sakinleri tarafından Balpınar'a girmeleri engellenmişti. Bölgeye gelen jandarma ekipleri yolu kapatarak belde girişini kapatan vatandaşlara müdahalede bulunmuştu.

Bugün çalışmalara kaldığı yerden devam eden DEDAŞ ekipleri, Balpınar beldesine jandarma nezaretinde gelerek elektrik sayaçlarını elektrik direklerindeki panolara yerleştirmeye başladı. Her hangi olumsuzluk yaşanmazken DEDAŞ ekipleri çalışmalarını jandarma nezaretinde sürdürmeye devam edeceği öğrenildi.