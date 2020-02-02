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Şehit aileleri ve gazilerden Elazığ'a yardım

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi, Elazığ depreminde zarar gören halkı ziyaret ederek depremzedelere yardım malzemesi dağıttı.


Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, depremin merkez üssü olan Elazığ'ın Sivrice ilçesini ziyaret etti. Pekacar ve beraberindekiler depremzedelere mont, atkı, bere, bebek bezi, ıslak mendil, mama ve oyuncak dağıttı. Kalan yardım malzemeleri de dağıtılması için Kızılay'a teslim edildi. Ziyaretleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Pekacar, "Yardımları Elazığ'a götürmeyip, Kızılay ve AFAD üzerinden de deprem bölgesine ulaştırabilirdik. Ancak oraya gidip depremden zarar gören kardeşlerimiz ile kucaklaşarak, çocuklar ile sohbet edip, büyüklerin ellerinden öperek, Batmanlıların da Elazığlı kardeşlerinin yanlarında olduğunu göstermek istedik. Devletimiz bütün kurumları ile Elazığ'da olduğu gibi, 81 ilimizden insanlarımız da orada. Böylesine zor günlerde birbirine sımsıkı kenetlenen bir toplum olduğumuzu bütün dünyaya göstermiş olduk. Elazığlı kardeşlerimize bir kez daha taziye ve geçmiş olsun dileklerimi sunar, düşmanların ve hainlerin yıkamadığı devletimizin, depremler ve doğal afetler ile güçsüz bırakılmamasını Yüce Allah'tan diler, bütün vatandaşlarımızı güçleri oranında Elazığlı kardeşlerimize yardımda bulunmaya davet ediyorum" dedi.

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