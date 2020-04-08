Şehit aileleri ve gazilerden terör örgütü PKK'ya tepki

BATMAN (İHA) – Batman'ın Sason ilçesindeki Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi ile 5 vatandaşın şehit edilmesini kınayarak, terör örgütüne tepki gösterdi.

Sason Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde teröristler tarafından döşenen mayının infilak ettirilmesi sonucu 5 sivil vatandaşın şehit edilmesine sert tepki gösterdi. Çelik, “Tek gayeleri ekmeklerini kazanmak, ailelerini geçindirmek olan sivil ve savunmasız insanlara alçakça, kahpece saldırmak insanlıktan nasibini almamış, insanlık dışı bir tutumdur. Bu davranış tükenmişliğin, çaresizliğin ve acziyetin ifadesidir" dedi.

Çelik, hain terör saldırısını nefret ve şiddetle kınadıklarını belirtti. Bu tür saldırıların yok olma aşamasında olduğunu dile getiren Çelik, “Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere yönelik hain terör örgütü PKK'lı teröristlerin döşedikleri el yapımı patlayıcı sonucu 5 sivil vatandaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnsanlıktan nasiplenmemiş hain, alçak PKK terör örgütü mensuplarını, yandaşlarını ve işbirlikçilerini lanetliyorum. Bu eylemleri ile yok olma, bitme aşamasına gelen terör örgütü PKK, bu alçakça saldırıları yapsa da PKK terör örgütünün Allah'ın izni ile bitme, yok olma sürecine girmiştir. İnşallah en kısa sürede de yok olup bölge halkının kaderi olmaktan çıkacaktır” diye konuştu.

Her fırsatta insan haklarından, adaletten, demokrasiden konuşan HDP'ye de seslenen Çelik, "Her ortamda barış, demokrasi ve insan hakları gibi tertemiz söylemler kullanarak bölge halkının hakkını savunduğunu iddia eden HDP, çıkıp bu insanlar Kürt'tür, bu sivil insanları niye öldürdünüz diyebilecek mi, bu sivil insanlarla ilgili terör örgütü PKK'yı kınayacak mı, siz teröristsiniz, siz alçaksınız diyebilecek mi? Hayır diyemez. Bu vesilelerle tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, yakınlarına, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.