Şehit Cemil Turan satranç turnuvası yapıldı

2016 yılında Şırnak'ta devam eden hendek operasyonları sırasında şehit olan Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Cemil Turan adına Batman'da satranç turnuvası düzenlendi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi tarafından Petrol Ofisi İlkokulu'nda düzenlenen satranç turnuvasına 200 öğrenci katıldı. Çocuk halay grubunun folklor gösterisiyle başlayan turnuvanın finaline, vakıf yönetimi, şehidin ailesi ve jandarma teşkilatının yanı sıra öğrenci velileri ve mahalle sakinleri de yoğun ilgi gösterdi. Turnuva sonunda Hamza Basutçu birinci, Kerem Basutçu ikinci, Emre Zeroğlu üçüncü oldu. Vakıf yönetimi tarafından birinciye bisiklet, ikinci ve üçüncüye tablet bilgisayar hediye edildi. Eşinin isminin turnuvaya verilmesinden mutluluk ve gurur duyduğunu belirten şehit eşi Ümran Turan, "Şehitlerimizin isimlerini yaşatma çabasından ve eşimin ismini bu turnuvaya vermesinden dolayı Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı yönetimine teşekkür ederim" dedi.

Vakıf Başkanı Ömer Dündar Pekacar da çocukların gönlüne girebilmek için çabalamayanların, kötü bir nesil yetişiyor diye sitem edemeyeceklerini söyledi. Pekacar, "İyi bir neslin yetişmesi için her bireye ve kuruma sorumluluklar düşmektedir. Biz de bu sorumluluk bilinciyle, gerek çocukların zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak, gerekse de onlara şehitlerimizi tanıtarak, şehitlik kavramına ilişkin bir farkındalık meydana getirebilmek amacıyla, böyle bir proje başlattık. Başka okullarda da şehitlerimizin isimleriyle satranç turnuvalarımız devam edecektir” şeklinde konuştu.