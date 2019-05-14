Şehit edilen okul müdürü adına satranç turnuvası düzenlendi

Batman'da, 19 Mayıs İlköğretim Okulu müdürü olarak görev yaparken, 17 Mayıs 1994 tarihinde okul bahçesinde uğradığı silahlı saldırı ile şehit edilen Sıtkı Abdioğlu adına satranç turnuvası düzenlendi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi tarafından Balpınar Mobil Ortaokulu'nda düzenlenen satranç turnuvasına 150 öğrenci katıldı. Daha önce satranç sınıfı kurdukları okulda öğrencilerin satranç öğrenmeleri ve turnuvaya katılabilecek duruma gelmelerinin kendilerini sevindirdiğini belirten Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi Ömer Dündar Pekacar, Sıtkı Abdioğlu'nun terörün ve diğer bütün suçların cehaletten beslendiğini bilen, bu yüzden cehalete karşı savaş açan, ülkesine ve milletine hayırlı insanlar yetiştirmek için ömrünü adayan bir ilim insanı olduğunu söyledi. Dündar, "Bu topraklarda, vatanı sevmenin, cehalete savaş açmanın ve insanları kazanmak istemenin her zaman bir bedeli olmuştur ve maalesef o da bu bedeli canı ile ödemiştir. Bu yüzden, Sıtkı Abdioğlu'nun uğruna şehadete yürüdüğü değerlere sahip çıkmak hepinizin boynunun borcudur. Bu değerlere sahip çıkmazsanız, cehaletin karanlığında yok olabilirsiniz ama bu değerlere sahip çıkarsanız, hepiniz geleceğin ilim ve bilim insanları olabilirsiniz. Bu değerlere sahip çıkın" dedi.

Turnuva sonunda Halil Diken birinci, Kenan Adıbelli ikinci, İsmail Topkan üçüncü oldu. Vakıf yönetimi tarafından birinciye bisiklet, ikinci ve üçüncüye tablet bilgisayar hediye edildi.