Şehit Emniyet Müdürü Okkan için mevlit okutuldu

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından, 2001 yılında Diyarbakır'da silahlı saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın için mevlit okutuldu.

Mevlide, Batman İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Emniyet Müdür Yardımcıları, çok sayıda polis ile şehit yakınları ve gaziler katıldı. Okkan'ın, “3310'dan bütün birimlere, Diyarbakır halkına eziyet edeni yakarım” sözüyle hafızalarda yer edinen, devlet ile halk arasında bir gönül bağı kurmaya çalışan bir yiğidi anmak için toplandıklarını belirten Vakıf Başkanı Ömer Dündar Pekacar, “Türkiye Cumhuriyetinin en büyük suikastlarından biri ile şehit olan Ali Gaffar Okkan, Diyarbakır halkının sevgisini kazanmış örnek bir devlet adamıydı. Şehadet yıl dönümünde ve şehit olduğu saatte, kendisini ve onunla beraber şehit olan silah arkadaşlarını anmak için bir araya geldik. Türkçe ve Kürtçe mevlit ve dualarla kendilerine bir kez daha rahmet diledik. Ali Gaffar Okkan gibi yiğitler, her evin şehididir. Bu yiğitlerin mirasına sahip çıkmak ve aziz hatıralarını diri tutmak, şerefle üstlendiğimiz bir görevdir” dedi.